Onvoorstelbaar: nieuwe theatershow Preuteleute na nog geen dag al voor helft uitverkocht Timmy Van Assche

26 januari 2019

13u20 0 Oostende De grote promocampagne moet nog beginnen, maar nog geen 24 uur na de voorstelling van de nieuwe theatershow van Preuteleute zijn al ruim duizend tickets de deur uit.

‘Nog ene kè’, zo luidt de gloednieuwe theatershow van Sebastien Dewaele en Tom Vanrijckeghem, alias Preuteleute. De show in het Kursaal is pas voor 25 januari volgend jaar. Toch lijkt Oostende en de regio storm te lopen voor de knotsgekke en ‘scheve’ verhalen van personages Alain en Ook Alain: al de helft van de tickets zijn verkocht. “De persvoorstelling was pas gisteren (vrijdag, red.), maar al op zaterdagochtend waren meer dan duizend van de beschikbare tweeduizend tickets de deur uit”, vertelt Pieter De Wulf van organisator Comedyshows.be. “Dit hadden we in geen honderd jaar verwacht. Behalve een persconferentie en een post op Facebook, hadden we nog geen grote promocampagne gelanceerd. Het toont aan dat de groep nog altijd ontzettend populair is in de regio. Er wordt wel eens neerbuigend gedaan over het niveau van Preuteleute en de platte moppen. Volkomen onterecht: de theatershow is echt van een zeer hoog niveau en kan je moeiteloos naast dat van andere grote komieken plaatsen. Dit is theater van de bovenste plank en er zit van alles in: humor, muziek en zelfs dans.” Het leidt geen twijfel dat ‘Nog ene kè’ de komende uren en dagen zal uitverkopen. Maar het is nog lang niet zeker dat er een tweede voorstelling komt. Info en tickets: www.comedyshows.be.