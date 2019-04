Onverbeterlijke dief steelt lokfiets van de politie: twee jaar cel Bart Boterman

08 april 2019

20u49 0 Oostende De diefstal van een lokfiets van de politie komt een 26-jarige Oostendenaar erg duur te staan. De man is veroordeeld tot 2 jaar cel, ook omdat hij nog enkele winkeldiefstallen pleegde. De diefstal van de lokfiets van de Oostendse politie was echter de druppel die de emmer deed overlopen.

De diefstal van de lokfiets vond plaats aan het station van Oostende. De politie kreeg een melding en kon de dief vanop afstand volgen dankzij het ingebouwde trackingsysteem. Vervolgens werd tot een huiszoeking overgegaan. Er werden verschillende fietsonderdelen aangetroffen bij Vinny M., waaronder een kader dat zeker toebehoorde aan een gestolen fiets van het Sociaal Huis. Het parket besloot de man te dagvaarden voor de rechtbank.

“De beklaagde werd eerder veroordeeld tot 18 maanden cel in Leuven voor een reeks diefstallen. Toen hij na die straf vervroegd vrij kwam, stal hij een fles cointreau in een winkel en gaf hij de kassierster een duw. Daarna kregen we nog processen-verbaal van winkeldiefstallen doorgestuurd van de Oostendse politie. De diefstal van de lokfiets in september 2017 was de druppel die de emmer deed overlopen. Deze man moet een stevig signaal krijgen”, sprak het openbaar ministerie tijdens het proces. Er werd 2 jaar cel gevorderd. De procureur voegde eraan toe dat een werkstraf geen optie was, want een eerdere veroordeling tot werkstraf werd nooit uitgevoerd.

“Leven herpakt”

“Ik stond op straat nadat ik uit de gevangenis kwam en had problemen. Meer kan ik niet zeggen. Intussen heb ik mijn leven herpakt”, verdedigde de beklaagde zich. Maar de rechter toonde geen begrip. Twee jaar effectieve celstraf en boete van 400 euro was het verdict.