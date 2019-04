Onverbeterlijke bestuurder krijgt na acht veroordelingen dan toch levenslang rijverbod Siebe De Voogt

02 april 2019

14u41 0 Oostende Een 38-jarige bestuurder uit Oostende is in de Brugse politierechtbank levenslang ongeschikt verklaard om te rijden. Het was al de negende keer dat Jurgen G. voor die inbreuk voor de politierechtbank moest verschijnen.

Op 11 mei verleende de Oostendenaar een andere wagen geen voorrang van rechts in de Frère Orbanstraat in Oostende. Hij reed bovendien veel te snel. Een agent zag alles gebeuren en zette de man langs de kant. Hij bleek mdma, cannabis en cocaïne in z’n bloed te hebben. “Ik rookte elke dag een joint, maar ben intussen clean”, beweerde G. op de zitting in oktober. “Ik heb door een zwaar motorongeval ook m’n problemen gehad.” De Oostendenaar werd in het verleden al acht keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten en kreeg al eens 18 maanden cel voor drugshandel. De politierechter geloofde dan ook weinig van zijn verhaal, maar stelde toch een dokter aan om G. te onderzoeken. Dinsdagmorgen bleek Jurgen G. nog steeds niet clean te zijn. De politierechter legde hem dan ook een levenslang rijverbod op en 1.600 euro boete. In de praktijk kan G. na zes maanden opnieuw medische testen aanvragen om te bewijzen dat hij wel geschikt is om te rijden. Nadien moet hij nog eens zes maanden rijverbod uitzweten.