Ontspoorde titelmatch in Oostende: FC De Klokke uit competitie gezet Bart Boterman

03 april 2019

19u08 5 Oostende FC De Klokke uit Oostende is uit de West-Vlaamse competitie van bedrijfsvoetbal gezet na de compleet uit de hand gelopen titelmatch afgelopen zaterdag, tegen FC Den Comptoir uit Brugge. Dat bevestigt Wilfried Lacoere van de De Koninkijke Westvlaamse Bedrijfsvoetbalbond. “Dit onsportief gedrag valt niet te tolereren. De beelden spreken voor zich”, zegt Wilfried Lacoere. FC Den Comptoir is daardoor kampioen.

De match tussen de eerste en de tweede in de stand vond zaterdag plaats in sportpark De Schorre in Oostende. Op een minuut van het einde stond het 4-3 in het voordeel van De Klokke. De supporters waren al aan het vieren, want de ploeg stond door een overwinning opnieuw aan kop van het klassement, met nog een match te gaan. Maar plots kreeg Den Comptoir uit Brugge een penalty. Bij een gelijkspel zou Den Comptoir het klassement blijven aanvoeren en was het bijna zeker kampioen. Het werd 4-4 en dat kwam hard aan bij de supporters van De Klokke.

Ze stormden het veld op richting de spelers van Den Comptoir en er ontstond een ware veldslag. Ook spelers van De Klokke mengden zich, waarop spelers van Den Comptoir zich verdedigden. Het gevolg was enkele stevige blauwe plekken, bloedneuzen en zes opgeroepen politiecombi’s. Volgens FC De Klokke stonden de spelers van FC Den Comptoir hun supporters te jennen na het doelpunt en sloegen de stoppen door.

FC De Klokke overduidelijke aanstokers

Het incident kwam voor de tuchtcommissie van de Koninklijke Westvlaamse Bedrijfsvoetbalbond. Volgens voorzitter Wilfried Lacoere is duidelijk gebleken dat zowel supporters en spelers van FC De Klokke verantwoordelijk zijn en aanstokers waren van het geweld. “Een uitsluiting uit de competitie lijkt een harde sanctie, maar de beelden spreken voor zich. Dit onsportief gedrag valt niet te tolereren. Voor deze beslissing hebben we ook de Belgische Voetbalbond geconsulteerd”, zegt Wilfried Lacoere. Volgens hem is deze morgen een aangetekende verzending opgestuurd richting FC De Klokke, met de uitspraak van de tuchtcommissie.

De uitslag van de match is omgezet in een forfaitscore van 0-5, waardoor FC Den Comptoir zeker kampioen wordt in hun divisie. FC De Klokke heeft voorlopig nog niet kunnen reageren op hun uitsluiting in de competitie.