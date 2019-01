Ontsnapte hond aangereden door kusttram JHM

29 januari 2019

17u04 0 Oostende Een Border Collie die tijdens een wandeling op de Zeedijk ter hoogte van Raversijde even kon ontsnappen is aangereden door de kusttram.

Het ongeval gebeurde rond 9 uur. Tijdens de wandeling ontsnapte de hond even aan de aandacht van haar baasje en rende naar het strand. Het dier lette niet goed op want werd aangereden door de kusttram. De hond werd daarbij gewond aan de achterpoten en werd meegenomen door een opgeroepen dierenarts. Wat de toestand van de viervoeter nu is, is niet duidelijk. Tijdens het incident werd het tramverkeer even stil gelegd.