Ontlading bij eerste doelpunt 19 juni 2018

02u51 0 Oostende De voetbalgekte kondigde zich al even aan en gisteren barstte die dan helemaal los voor de eerste match van de Rode Duivels op dit WK.

Op heel wat basisscholen kwamen leerlingen in tricolore naar school. Onder meer kinderen van Basisschool De Zandlopertjes afdeling Groenendijk in Bredene dosten zich uit in aanloop naar de match met verschillende zwart-geel-rode outfits. Elders werd dan weer druk gewerkt aan zelfgemaakte vlaggetjes. Die kwamen 's avonds onder andere van pas in de Wellington Hippodroom in Oostende. Hier kwamen zo'n 3.500 toeschouwers samen om te kijken op een van de 23 schermen die geplaatst werden tijdens 'To Russia With love'.





Ook tijdens de vorige kampioenschappen konden voetbalfans hier terecht om samen de Rode Duivels toe te juichen. De sfeer was tijdens de eerste helft even goed als wat de toeschouwers te zien kregen vanuit Rusland, maar de ontlading volgde al snel bij het eerste doelpunt. Een van de kleurrijkste figuren van de avond was David Wouters uit Zolder. "Ik ben toevallig nu in Oostende en vond het wel leuk om de match hier te volgen. Er is een plezante sfeer. Ik kocht al voor het EK een speciaal kostuum en ik wou het dan ook zeker opnieuw aandoen." Op de tribune zitten ook Bauke Vansteenkiste en haar medestudenten lerarenopleiding uit Leuven. "De examens zijn al gedaan, dus komen we in Oostende even genieten. Het is leuk om de match hier te volgen." De studentes zijn geen grote voetbalfans, maar de Rode Duivels volgen ze wel. "Geef mij maar Dries Mertens", lachen de dames nog. Na de match werd de eerste overwinning alvast nog gevierd met een dj-sessie. (LBB)