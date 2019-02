Ontevreden reiziger kraakt ruitenwisser af van bus BBO

26 februari 2019

17u17 0 Oostende Tijdens het verlaten van een bus van De Lijn aan het station in Oostende kraakte een ontevreden reiziger maandagavond de ruitenwisser af.

De politie werd verwittigd en ging ter plaatse, maar kon de vandaal niet meer aantreffen. Volgens de verklaringen van de buschauffeur was de man niet tevreden over de stiptheid van de bus. Eerder was er al een discussie tijdens de rit. Nadien kon hij zijn woede niet bedwingen. De politie stelde een proces-verbaal op tegen onbekenden.