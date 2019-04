Onterecht parkeren op plaatsen voor zorgverstrekkers gestegen, Tommelein waarschuwt BBO

04 april 2019

14u28 14 Oostende In Oostende liepen vorig jaar 766 bestuurders tegen de lamp nadat ze onterecht parkeerden op plaatsen voor zorgverstrekkers. Volgens burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is dat een recordaantal. “Daardoor raken zorgverstrekkers moeilijk bij hun patiënten. De politie zal in de toekomst actief blijven controleren”, zegt Tommelein.

In de badstad zijn heel wat parkeerplaatsen voorbehouden aan zorgverstrekkers zoals dokters, verpleegkundigen en kinesisten. Dat staat telkens aangeduid bij de parkeerplaatsen in kwestie. “De bedoeling is dat zorgverstrekkers vlot bij hun patiënten geraken. Sommige mensen parkeren echter onterecht op deze voorbehouden plaatsen. Daardoor vinden zorgverstrekkers moeilijk een plek en raken ze niet tijdig bij hun patiënten”, aldus Tommelein.

In 2018 liepen 766 bestuurders tegen de lamp, acht procent meer dan de 707 inbreuken in 2017. Een jammerlijke evolutie, volgens de burgemeester. “Onterecht parkeren op die plaatsen pakt de politie streng aan. Het levert een boete van 100 euro op. Ook in de toekomst zal de politie actief blijven controleren”, aldus Tommelein. Wie in de medische sector werkt en er parkeert, moet een parkeerkaart voor zorgverstrekkers aanvragen en achter de voorruit plaatsen.