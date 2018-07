Ontdek de stad bij wandelzoektocht naar Playmobil-figuurtjes 23 juli 2018

Enthousiaste bengels kunnen een gratis 'Playmobil Explorers'-wandelkaart oppikken bij de dienst Toerisme Oostende op het Monacoplein of via www.visitoostende.be.

Figuurtjes Nick Northstone, Emma Easton, Will Westwood, Sam Southern en hun trouwe viervoeter verstoppen zich in de stad - van het strand tot de binnenstad. Op zes locaties vind je kleine speelsets of levensgrote Playmobil-helden. Onderweg kom je leuke wistje-datjes te weten over de stad en krijg je tips over kindvriendelijke expo's en activiteiten. Heb je een locatie ontdekt? Neem dan een leuke selfie met de helden of met een dino, en zet deze online met de hashtags #PLAYMOBILExplorers en #LoveOostende. Je kan er gekke prijzen mee winnen. De wandeling loopt dagelijks tot 2 september van 9 tot 19 uur. (TVA)