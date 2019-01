Onstuimige zee zorgt voor spectaculaire beelden Bart Boterman

08 januari 2019

16u58 0 Oostende Het stormachtige weer aan de kust zorgt voor spectaculaire beelden. Golven op zee tot drie meter hoog, gestuwd door windstoten tot 9 beaufort en het springtij, doen hun uiterste best om aan land te raken.

In Bredene en elders aan de kust zijn daardoor opnieuw kliffen ontstaan, waarbij het kunstmatig opgehoogde strand deels wegbrak. Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) hekelde op de sociale media nog eens het Vlaams beleid rond kustbescherming en het volgens hem nodeloos aanvoeren van enorme hoeveelheden zand dat gewoon weer wegspoelt.

In Nieuwpoort sloegen dan weer grote golven over het oosterstaketsel en was het voor wandelaars allerminst veilig. Het zeewater kwam ook even boven de dijken kijken nabij het oosterstaketsel, maar niet in die mate dat het problematisch was.

In Oostende komt het niet zo vaak voor dat het Klein Strand, weggestoken tussen de westelijke strekdam en het staketsel, onder water staat. Het hoge waterpeil heeft daar nu voor gezorgd, een niet alledaags zicht.