Ongeval met vrachtwagen 07 september 2018

Op het President Kennedyplein in Oostende zijn gisterenmiddag rond 15 uur een vrachtwagen en een personenwagen tegen elkaar gebotst. Er vielen geen gewonden, maar er was wel wat erkeershinder. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen, want beide bestuurders spraken geen Nederlands. (JHM)