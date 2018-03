Onduidelijkheid over start ferryverbinding Ramsgate 21 maart 2018

Het blijft gissen wanneer Seabourne Freight de ferryverbinding tussen Oostende en Ramsgate zal opstarten. Aanvankelijk werd maart genoemd als startdatum, maar dat is onhaalbaar. Het Oostendse havenbestuur verwacht dat de komst van de verbinding zestig jobs oplevert. "We zijn klaar om de papieren met de maatschappij te ondertekenen. Het is echter wachten op de haven van Ramsgate", vertelt Vande Lanotte. "Sinds kort heeft de Engelse haven een nieuwe administratie die zich nog moet inwerken. Het gaat bijvoorbeeld over het afsluiten van verzekeringen." Ook Danny Drooghenbroodt van de vzw Restart Ferry kleeft er geen datum op. "Maar nieuw havenbestuur of niet, ik ben zeker dat de ferry er zal komen. Ook in Engeland is daar geen discussie meer over. Ik pleit voor discretie: laat de investeerders hun werk doen en zélf communiceren over de zaak." (TVA)