Onduidelijkheid komst nieuwe ferrylijn OPRICHTERS HAVENGEMEENSCHAP ROEPEN OP TOT ACTIE LEEN BELPAEME

13 april 2018

02u54 0 Oostende 30 jaar geleden werd de Oostendse Havengemeenschap opgericht. De bedoeling was om alle havengebruikers te verenigen en samen mee te wegen op het beleid, wat gelukt is. De voorbije jaren stond de werking op een laag pitje, maar die is nu aan een heropleving bezig.

De Oostendse Havengemeenschap werd in april 1988 opgericht en kende meteen een hoge vlucht. In december werd een symposium georganiseerd met 350 deelnemers en dat leidde tot een grote investering in de haven van Oostende vanuit de hogere overheid. "Toenmalig minister van Openbare Werken Johan Sauwens zag het belang van de haven en hij wilde daarvoor wel geld vrijmaken", vertellen de toenmalige initiatiefnemers. Georges Allaert was de eerste voorzitter en Paul Van Laer was als politicus geëngageerd om zich in te zetten voor de haven. De heren blikken terug ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de Oostendse havengemeenschap, maar ook omdat ze zien dat er nog heel wat uitdagingen zijn voor de haven en dat de havengemeenschap nog weinig in de pap te brokken heeft. "Het blijft belangrijk om als gebruikers samen naar het beleid te stappen. Zij zijn het beste geplaatst om te zeggen wat ze nodig hebben," zegt Paul Van Laer. Ze maken zich ook zorgen over de komst van de nieuwe ferrylijn. "Momenteel is er heel wat onduidelijkheid over de komst van die lijn en dat is niet goed. De datum wordt altijd maar opgeschoven en het is niet duidelijk waar ze naartoe willen", aldus Allaert.





Hernieuwbare energie

Volgens huidig voorzitter Patrick Degryse lag de werking inderdaad een tijdje stil, maar sinds vorig jaar komt de Oostendse Havengemeenschap opnieuw regelmatig samen. "In het begin was de vzw belangrijk omdat er nog geen autonoom havenbedrijf was. Ondertussen werd dat opgericht en zijn zij de officiële spreekbuis van de haven. De haven is ook geëvolueerd na het wegvallen van de RMT en het komen en gaan van verschillende ferrymaatschappijen. De voorbije jaren werd er ingezet op de hernieuwbare energie en daardoor doet de haven het niet slecht", vertelt Degryse, die zelf actief is bij Groep Decloedt. Wat is de rol dan nog van een havenmaatschappij? "Enerzijds zijn er andere belangenorganisaties zoals het Flanders Maritime Cluster, maar als havengemeenschap hebben we nog altijd officiële vertegenwoordigers in de Vlaamse havencommissie en volgen we dossiers op die de gebruikers aanbelangen zoals de renovatie van de Demeysluis. Dat is een belangrijke verbinding naar de Oostendse achterhaven waar nog heel wat bedrijven actief zijn. Daarnaast zijn we ook een netwerkplatform dat vier of vijf keer per jaar samenkomt. We hebben nu zo'n 40 leden. We spelen wel degelijk nog een rol in dossiers die alle gebruikers van de haven aanbelangen", vindt Degryse.