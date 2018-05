Onderzoek naar drugsleverancier na dood jonge moeder 09 mei 2018

02u35 2

Een 30-jarige man uit Oostende blijft een maand langer in de cel als mogelijke drugsleverancier van de vrouw die vorige maand dood werd aangetroffen in een pakhuis langs de Sint-Paulusstraat. Franja V. (33) kwam om het leven door het inhaleren van de gassen van een pleister met fentanyl: een krachtig, pijnstillend geneesmiddel. Oostendenaar Mike D. maakte melding van het overlijden tegen een begeleidster van het afkickcentrum MSOC. Hij zou het slachtoffer al enige tijd voordien hebben zien liggen, maar belde toen niet de hulpdiensten. De onderzoeksrechter hield D. dan ook aan voor schuldig verzuim én voor het verschaffen van de drugs aan de vrouw. Ook zijn vriendin vloog achter de tralies. Speurders onderzoeken of het slachtoffer mogelijk zelf de pleisters aankocht. (SDVO)