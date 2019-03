Onderzoek naar dodelijke steekpartij in Jules Peurquaetstraat bijna afgerond Siebe De Voogt

26 maart 2019

14u11 0 Oostende Het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in de Jules Peurquaetstraat in Oostende is bijna afgerond. Enkel het psychiatrisch verslag over verdachte Tommy J.(30) is nog niet klaar.

De Oostendenaar bracht begin oktober vorig jaar in zijn appartement zijn vriend Will Deweert (55) om het leven. De vijftiger was net vrijgelaten uit het psychiatrisch centrum Sint-Amandus. Samen met J. zou hij de middag voor zijn dood nog op zoek zijn gegaan naar een appartementje in Oostende. ’s Nachts kregen de twee woorden. Volgens J. zou Deweert hem geduwd hebben, waarop hij een steakmes nam en hem in het hart stak. “Ik wilde hem nooit dood”, verklaarde de dertiger aan de speurders. De man was, net als het slachtoffer, onder invloed en viel na de steekpartij in slaap. Toen hij wakker werd, probeerde Tommy J. het slachtoffer tevergeefs te reanimeren. Uiteindelijk belde hij de hulpdiensten. De Brugse raadkamer verlengde de aanhouding van Tommy J. dinsdagmorgen opnieuw met twee maanden.