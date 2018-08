Onderzoek naar dodelijke fentanyldosis afgerond 07 augustus 2018

Een koppel uit Oostende wordt binnenkort naar de correctionele rechtbank doorverwezen voor het afleveren van een dodelijke dosis fentanyl aan een 32-jarige vrouw.





Haar lichaam werd op maandag 9 april in een kraakpand in Oostende gevonden. Wellicht stierf ze al enkele dagen eerder, maar daar is geen duidelijkheid over. Fentanyl is het medische bestanddeel van de pijnstiller Durogesic en is enkel dodelijk in een zware overdosis. Het medicijn is ook enkel op doktersvoorschrift te verkrijgen. Er volgde een onderzoek en al gauw werd Mike D. (30) aangehouden. Hij zou de middelen geleverd hebben. Kort daarna vloog ook zijn vriendin Bo H. achter tralies. De raadkamer in Brugge besliste nu om het koppel nog langer in de cel te houden. Het onderzoek is intussen wel zo goed als afgerond en binnenkort worden de twee doorverwezen naar de rechter. Na de zomer volgt dan hun proces. (JHM)