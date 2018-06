Onderzoek naar brandstichting in rijhuis 04 juni 2018

02u43 0 Oostende In een woning in de Duivenhokstraat in het centrum van Oostende is vrijdagnacht brandgesticht. Het vuur brak uit even na middernacht aan de woning.

Het ging om een brand die in de woonkamer ontstond en vooral gepaard ging met een flinke rookontwikkeling. Er was op het ogenblik van de brand niemand thuis. De brandweer kon het vuur snel blussen maar er is behoorlijk wat schade in de woning. De brandweer dichtte het voorste venster die door de hitte kapot was gesprongen.





De woning kan voorlopig niet bewoond worden. Zowel de recherche van de politie van Oostende als het parket zijn een onderzoek gestart en er werd een branddeskundige naar de woning gestuurd.





Brandversnellers

Het parket bevestigde dat het om brandstichting ging want er werden brandversnellers gebruikt. Het onderzoek loopt. (JHM)