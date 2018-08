Ondergrondse stalling biedt plaats aan 1.400 fietsen 09 augustus 2018

Oostende Treinreizigers die met de fiets naar het station van Oostende komen, kunnen vanaf morgen hun fiets parkeren in de etagerekken van de nieuwe overdekte fietsenstalling onder het stationsplein. NMBS investeerde 5,3 miljoen euro in de nieuwe fietsenstalling.

De bovengrondse rekken worden vanaf 13 augustus rij per rij gedemonteerd en verhuizen daarna naar de ondergrondse fietsenstalling. In de nieuwe fietsenstalling is tegen eind augustus plaats voor in totaal 1.400 fietsen. De toegang bevindt zich op het stationsplein. Reizigers moeten met de fiets aan de hand de traphelling nemen en kunnen de fietsenstalling verlaten via de wenteltrap naar het voorperron. De toegangen zijn ontworpen voor de veiligheid en het comfort van de fietsers. Ook het Fietspunt verhuist in de eerste week van september naar de nieuwe ondergrondse fietsenstalling. Hier kunnen reizigers terecht voor een kleine fietsherstelling. Het Fietspunt staat eveneens in voor de veiligheid, orde en netheid van de fietsen in de parking. In de fietsenstalling hangen bewakingscamera's. De beelden hiervan worden 24 op 24 uur gevolgd in het Security Operations Center. NMBS investeerde 5,3 miljoen euro in de nieuwe fietsenstalling. Eind september 2018 zal het vernieuwde station van Oostende volledig klaar zijn. Aansluitend volgt nog de vernieuwing van het stationsplein. (LBB)