Omstaanders houden 18-jarige winkeldief tegen JHM

31 maart 2019

Vier omstaanders zijn er zaterdag in geslaagd om een 18-jarige winkeldief bij de lurven te vatten. De jonge Algerijn had zaterdagmiddag in de Hendrik Serruyslaan in Oostende een drietal kledingstukken gestolen maar werd betrapt. Hij nam de benen maar kon door de omstaanders tegengehouden worden. De politie kwam ter plaatse en herkende de man van eerdere misdrijven. Hij had bovendien nog een openstaande gevangenisstraf staan en werd overgebracht naar de cel. Er werd een pv opgesteld.