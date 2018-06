OMCollective opent kantoor op Zeedijk ONLINE MARKETINGBUREAU IS EERSTE BUITENBEDRIJF LEEN BELPAEME

15 juni 2018

02u42 0 Oostende OMCollective, een online marketingbureau, opent een vestiging in Oostende. Het Economisch Huis lanceerde de campagne in april 2017 om bedrijven naar Oostende te lokken. OMCollective gaat als eerste bedrijf in op het aanbod. Het nieuwe kantoor komt op de zeedijk.

Het Economisch Huis lanceerde vorig jaar de campagne Buitenbedrijf om bedrijven aan te trekken. Er liepen al lang gesprekken en nu zijn er al twee ondernemingen die een Buitenbedrijf zullen openen, waarvan OMCollective de eerste is. Ook chapespecialist Carro-Bel opent volgend jaar een vestiging in Oostende om hun projecten aan de kust te bedienen. Met twee andere bedrijven zijn er gesprekken gestart. Het concrete resultaat liet even op zich wachten. "Dat is ook normaal. Een bedrijf gaat niet over één nacht ijs om een volledig nieuwe vestiging te openen", klinkt het bij het Economisch Huis. OMCollective is een digitale marketingpartner. Het bedrijf heeft al vestigingen in Sint-Niklaas en Hasselt. "We zochten net dat tikkeltje extra en opteerden daarom voor een kantoor aan de Zeedijk van Oostende."





Lagere huurprijzen

De keuze voor de Stad aan Zee ligt volgens zaakvoerder Michel De Baer voor de hand. "Als je de beste werkgever wil zijn, dan wil je medewerkers een goede balans tussen werk en vrije tijd bieden. Er zijn geen files in en rond Oostende, waardoor de levenskwaliteit toeneemt", legt hij uit. In het kantoor in Oostende is ruimte voor 8 à 10 medewerkers. Digital marketeer staat in de top 10 van knelpuntberoepen en daarom is het belangrijk voor OMCollective om zich te profileren als aantrekkelijke werkgever. "We gaan actief op zoek naar de juiste mensen en willen daarnaast onze medewerkers goed soigneren en daar draagt de locatie waar je werkt, ook aan bij", klinkt het nog. De keuze voor Oostende is ook ingegeven uit economische motieven. "We kunnen onze regionale klanten van hieruit beter, sneller en efficiënter bedienen. De brutolonen en huurprijzen liggen er lager dan in sommige andere steden in West-Vlaanderen. Bovendien is West-Vlaanderen een onontgonnen markt op het vlak van digitale marketing."





Fileloze wegen

Oostende wil nog meer bedrijven aantrekken die een nieuwe vestiging openen. "Oostende telt nog 32 hectare bedrijfsgrond die te koop is, 40 hectare in erfpacht en 6 hectare luchthavengebonden industriezone. Er is nog voldoende industrieruimte beschikbaar om nieuwe vestigingen te bouwen of te huren. Deze zijn dan ook erg vlot bereikbaar via fileloze snelwegen", somt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) alvast de troeven op. Het Economisch Huis biedt extra ondersteuning. "We helpen in het snel afwerken van bouw- en milieuvergunning, regelen een snelle aankoop of erfpacht van bedrijfsgrond of stellen panden voor om te huren", licht Sabine Friederichs (Open Vld), voorzitter van het Economisch Huis.