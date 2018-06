OLVO Vuurtoren steunt aankoop waterpomp in Kameroen 22 juni 2018

Basisschool OLVO Vuurtoren sponsort door het organiseren van een schoolproject de aankoop van een waterpomp voor een school in Kameroen. "De ouders van twee leerlingen werken al drie jaar vrijwillig aan de bouw van basisschool L'oeil de L'avenir in Kolzoua. Toen we dit verhaal te horen kregen, waren we met alle leerkrachten gecharmeerd en besloten we iets te doen", laat de school weten. Om alle leerlingen te informeren en warm te maken, kregen ze les over Kameroen. "Leerlingen en ouders hebben onder andere na de schooluren een markt op poten gezet waarbij enkel spullen en diensten aangeboden werden van eigen makelij. Met het volledige lerarenkorps hanteerden we een opbodsysteem, waarbij we ludieke diensten aan elkaar verkochten." Alle initiatieven leverden 2.000 euro op.





(TVA)