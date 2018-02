Oliver is nieuwste telg van Zora Bots OOSTENDS BEDRIJF HOORT BIJ WERELDTOP ROBOTSOFTWARE LEEN BELPAEME

21 februari 2018

02u44 0 Oostende Het Oostendse Zora Bots voegt een nieuwe robot toe aan hun 'familie' humanoïde robots. Oliver is een product van het Chinese CanBot, Zora Bots mag de robot exclusief verdelen. Het bedrijf wil zich verder toespitsen op de ontwikkeling van software voor robotica. "We willen de Windows worden van de software voor robotica", klinkt het in Oostende.

Oliver liet het gisteren af en toe afweten tijdens de voorstelling, maar er is dan ook nog wat werk aan de winkel. "Wij krijgen enkel de hardware en programmeren alles zelf. Momenteel wordt er nog volop gewerkt aan de software die afgestemd wordt op de vraag van de klant", vertelt Tommy Deblieck, medeoprichter en zaakvoerder.





Personen herkennen

Voor 30.000 euro is de robot van jou. Hij kan onder meer gezichten en stemmen herkennen en vlot bewegen. Dat bewees hij gisteren met een dansje van Michael Jackson. "Natuurlijk is dat niet de hoofdbedoeling. De robot kan bijvoorbeeld ingezet worden op de luchthaven om personen te herkennen en in hotels of winkels om uitleg te geven over producten", zegt Deblieck nog.





Evolutie

Zora Bots is in 2011 begonnen met de ontwikkeling van Zora. De robot van de Japanse Softbank kreeg een eigen software waardoor hij kon ingezet worden in rusthuizen en ziekenhuizen. Ondertussen werden er al meer dan 1.000 exemplaren van verkocht. Later kwam daar ook Pepper bij die als onthaalmedewerker functioneert in hotels en ziekenhuizen. Oliver, die gemaakt werd in China, is de volgende in lijn. "China wil de nummer 1 zijn op vlak van robotica, maar op vlak van software lopen ze nog achter. Zo zijn ze bij ons terechtgekomen. We hebben ook een contract om de robot te verdelen over de hele wereld, behalve in China zelf", vult mede-zaakvoerder Fabrice Goffin aan.





Investeerder Bart Versluys ziet vooral toepassingen bij ouderenzorg. "Zo kan de robot de vitale functies van de oudere controleren, berichten voorlezen, afspraken onthouden of oefeningen tonen. De robot kan niets als het hier toekomt en Zora Bots brengt ze tot leven. We zitten nog in een beginstadium. Als de software beter ontwikkeld is zullen we er de markt mee opgaan." Momenteel is er al een overeenkomst met Deutsche Telekom voor enkele exemplaren. "De toepassingen zullen telkens ontwikkeld worden afhankelijk van de vraag van de klant", klinkt het nog.





Geen eigen robot

Bij een vorige aankondiging klonken er nog ambitieuze plannen om zelf robot James te ontwikkelen en te assembleren. "Wij droomden inderdaad van een robotfabriek in Oostende, maar het blijkt niet mogelijk om te concurreren. Momenteel staan we wel een stap voor wat software betreft en we zullen ons daar op concentreren. We willen de standaard worden van software in robotica zoals Windows voor de pc", vertelt Fabrice Goffin.





Er werken 54 mensen voor Zora Bots waarvan 35 in België zelf. Het bedrijf heeft vier kantoren waaronder één in San Francisco en Roemenië.