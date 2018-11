Oliebollen om merci te zeggen 20 november 2018

02u23 0 Oostende Luc Van Severen uit Wingene kreeg in juli de diagnose van longkanker.

Sinds enkele weken verblijft hij in het Zorghuis in Oostende, waar hij omringd wordt door vrijwilligers. Het Zorghuis is een alledaagse woning, gelegen in een rustige woonwijk, waar maximaal 4 gasten kunnen worden opgevangen tijdens de zwaarste dagen van hun oncologische behandeling. "Dit is niet zomaar een Zorghuis, maar een verwenhuis. Thuis kon ik het alleen niet aan. Sinds een maand verblijf ik hier en de mensen hier zijn echt goed voor mij. Ze houden in alles rekening met je", vertelt Luc. Om die mensen in de bloemetjes te zetten, werden ze allemaal getrakteerd op oliebollen, gebakken door de zus van Luc die een oliebollenkraam uitbaat. De lekkernij werd alvast goed gesmaakt.





"Het is altijd leuk om te merken dat onze gasten ons dankbaar zijn", vertelt vrijwilligster Annette Pollentier. "Het hoeft natuurlijk niet altijd zo groots te zijn, maar we zijn blij dat we iemand blij kunnen maken. We zijn met zo'n 25 vrijwilligers, maar er mogen er zeker nog bijkomen. We zijn hier in shiften van vier uur en dat 24 uur per dag. Er is altijd iemand aanwezig om de gasten bij te staan. De vrijwilligers zijn er om de gasten gezelschap te houden, ze maken eten klaar en doen huishoudelijke taken. Er is daarnaast één coördinator die alles in goede banen leidt", licht Annette toe.





(LBB)