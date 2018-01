Oeps... pintje op KVO plots 2,85 euro na misverstand 19 januari 2018

Tijdens de inhaalwedstrijd van KV Oostende tegen Racing Genk verslikten verschillende supporters zich in hun pintje. De prijs voor een 33 centiliter was plotseling gestegen van 2,60 euro naar 2,85 euro.





"Dat kwam door een fout", laat persverantwoordelijke Bram Keirsebilck optekenen.





"De prijs zou normaal tien cent stijgen per consumptie, doordat de leveranciers-prijzen gestegen zijn. Ons softwaresysteem rekende echter een stijging van tien procent aan."





De club biedt dan ook haar excuses aan de supporters aan. "De verschillen storten we rechtstreeks door naar onze communitywerking ter ondersteuning van onze sociale projecten."





Zo steunt KVO bijvoorbeeld G-voetbal, 'Playing for succes' en verschillende sociale organisaties. Hoeveel euro er wordt overgemaakt, is niet duidelijk. Voor alle zekerheid: een pint op KVO kost nu dus 2,70 euro. (TVA)