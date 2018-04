Ode aan de liefde, ook dat is The Crystal Ship GOUDEN KOPPEL PRIJKT OP DE GEVEL VAN OSTEND HOTEL LEEN BELPAEME

07 april 2018

02u42 1 Oostende Jean Drouard (89) en Jeannine Vandeweege (76) worden ongetwijfeld de gezichten van deze derde editie van The Crystal Ship. Het koppel werd vereeuwigd op het Ostend Hotel met een verbluffend portret als ode aan de liefde.

Het is geen toeval dat Vincent Drouard, coördinator evenementen en onthaal bij Toerisme Oostende, onmiddellijk aan zijn ouders moest denken toen kunstenaar Ben Slow vroeg naar een ouder verliefd koppel uit Oostende om te portretteren. Na 53 jaar huwelijk zijn Jean en Jeannine nog heel gelukkig samen. "We komen nog altijd goed overeen", lacht Jean. "Dat is waar. We genieten samen van het leven. Er is overal wel eens iets, maar we hebben al een mooi leven gehad samen. We hebben allebei lang gewerkt. Jean tot zijn 65ste en ik tot mijn 60ste. Jean was als vertegenwoordiger vaak weg, maar als we elkaar 's avonds zagen, waren we blij om elkaar te zien. We hebben ook veel gereisd en nu gaan we nog elke week op restaurant en maken we elk dag een wandeling. Jean moet elke dag de zee zien", zegt Jeannine.





Siamese tweeling

Hoe ze hun huwelijk ook na meer dan 50 jaar doen slagen? "Wij praten veel en we hebben respect voor elkaar. We doen ook veel samen, zoals de boodschappen. Er was vroeger iemand die ons de Siamese tweeling noemde, als je de een ziet, zie je de andere. Jean gaat zelfs mee winkelen met mij. Hij zegt dan dat ik iets met blauw moet kiezen." "Dat zie ik graag", glimlacht haar man. Het werk van Ben Slow is een ode aan de liefde, maar vooral ook een magnifiek portret. Jeannine ging de voorbije week regelmatig kijken naar de vorderingen. Jean is iets minder goed te been, maar samen met hun zoon gingen ze al naar het resultaat kijken. "De kunstenaar is zondag begonnen en op dinsdag stond Jean er al op. Het is wel emotioneel als je jezelf zo ziet. Het portret is echt prachtig. Aan mij heeft hij wel wat meer werk gehad (lacht). Het is wel een bijzonder gevoel om zo groot op een gevel afgebeeld te worden. We krijgen ook veel reacties van vrienden." Als ze zelf voor het Ostend hotel staan, vragen voorbijgangers zelfs of ze een foto mogen nemen van het koppel bij hun portret. "Ze wilden aan hun kinderen tonen hoe treffend het schilderij wel is", vertelt Jeannine.





Zelf hadden ze niet verwacht dat er zoveel aandacht zou zijn voor hun portret. "We wisten het eigenlijk maar één dag voor de kunstenaar zou langskomen met een fotograaf. Onze zoon Vincent weet het blijkbaar al twee weken, maar hij heeft gewacht tot op de avond ervoor om het te vragen. We dachten eerst dat het een aprilgrap was ." Zelf zijn ze ook fan van The Crystal Ship. "Ik vind het wel mooi, vooral die kleine vuilnismannetjes vind ik plezant. Andere jaren zagen we veel werken op onze wandelingen, maar nu zal onze zoon ons wel eens rondbrengen om alle werken te zien."