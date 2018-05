OCMW-raadslid Goekint (Open Vld) zet stap opzij 15 mei 2018

OCMW-raadslid Quinten Goekint zal bij de gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat zijn voor Open Vld. "Ik startte vier jaar geleden met Spithouse, een cateringbedrijf met verschillende concepten. Vorige week opende onze eerste zaak in Gent. Ik ben ook fulltime bezig met de organisatie van winterevenementen, zoals de Gentse Winterfeesten en Winter in het Park in Oostende. Het is mijn persoonlijke keuze om tijdelijk een stap terug te zetten en mij te focussen op mijn bloeiende zaken. Mijn vrouw stelt zich wel kandidaat, ik blijf supporteren en zal mij achter de schermen inzetten voor Open Vld." (TVA)