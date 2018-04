OCMW betaalt anticonceptie terug 07 april 2018

Het Sociaal Huis wil mensen met een laag inkomen ondersteunen in hun gezinsplanning.





Het SHO zal tussenkomen in de kostprijs of oplegkosten van anticonceptie. "Uit gesprekken van maatschappelijk werkers met cliënten blijkt zeker dat gezinsplanning geen vanzelfsprekendheid is omwille van de betaalbaarheid van anticonceptie", zegt voorzitter Vanesse Vans (sp.a). Op doorverwijs van de arts en met het bewijs van aankoop kan bij het Sociaal Huis een aanvraag tot terugbetaling ingediend worden. Huisartsen, gynaecologen en apothekers werden aangeschreven.





(TVA)