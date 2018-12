Nu verkrijgbaar: de ‘bobble head’ van Fernando Canesin Timmy Van Assche

04 december 2018

Het is zover: KV Oostende en cartoonist SaLVa lanceren de ‘boblle head’ van middenvelder Fernando Canesin. De komst van het figuurtje werd vorige maand aangekondigd.

Het figuurtje is nu verkrijgbaar in de KVO-KadoShop. Voor 22 euro is dit collector’s item van jou. Fernando kreeg alvast het eerste poppetje overhandigd. “Tijdens het WK 1998 verzamelde ik als kind zelf poppetjes van de Braziliaanse spelers. Dat ik nu zélf een popje heb, is echt super”, lacht Canesin. “Mijn mama zag de foto’s al passeren en huilde van ontroering. Ik zal alvast een tiental popjes meenemen naar Brazilië. Perfecte eindejaarsgeschenken voor mijn familie!” Lees meer over het verhaal van cartoonist SaLVa via https://www.hln.be/regio/oostende/cartoonist-maakt-figuurtjes-van-publiekslieveling-fernando-canesin~acb8e97d/

