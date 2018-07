Nu ook bij KVO korting met Uitpas 05 juli 2018

Ook KVO doet mee met Uitpas. Houders van een Uitpas aan kansentarief betalen komend seizoen slechts 20 procent van het basistarief. De rest wordt bijgepast door de club en de stad. De korting is geldig bij aankoop van tickets voor elke thuiswedstrijd in de Jupiler Pro League en voor de play-offs. Tickets kunnen gekocht worden in de fanshop in de Versluys Arena tijdens de voorverkoop, niet op de dag van de wedstrijd zelf. Uitpas is een vrijetijdspas waarmee iedereen die van vrije tijd in Oostende wil genieten, punten kan sparen en inruilen voor leuke voordelen. Bij KVO kan je tijdens een thuismatch punten sparen aan de spaarzuil in de fanshop. Die punten kan je omruilen voor korting, gratis tickets of een gesigneerde voetbal. Oostende telt nu 8.700 pashouders. (TVA)