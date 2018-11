Nu écht 'Stille nacht' voor omwonenden STAD WIJZIGT 'WINTER IN HET PARK' NA KLACHTEN OVER GELUIDSOVERLAST LEEN BELPAEME

14 november 2018

02u23 0 Oostende Winter in het Park, vorig jaar een overdonderend succes, keert terug. De stad neemt wel maatregelen om de overlast voor de omwonenden van het Leopoldpark binnen de perken te houden. "Optredens buiten na 22 uur kunnen niet meer", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte. De wijzigingen gelden ook voor andere evenementen.

Het Leopoldpark wordt de jongste jaren steeds vaker gebruikt voor evenementen, gaande van Theater aan Zee, Barrio Cantina en North Sea Beer Festival in de zomer tot 'Er was eens...' en nu Winter in het Park. Alhoewel de bezoekers de evenementen op zich heel goed ontvangen, was de buurt minder tevreden. Zeker na de eerste editie van Winter in het Park vorig jaar kreeg de stad heel wat klachten van omwonenden. "Het gebruik van de site is organisch gegroeid en het park wordt steeds meer benut, maar het is ook duidelijk dat we de regels moesten bijsturen om het draaglijk te houden voor de buren. We hebben ondertussen al veel geleerd door de beachbars. Het eerste jaar was het daar ook niet in orde, maar het derde jaar was nu heel goed zonder klachten. Daar streven we ook naar in het Leopoldpark. We hebben nu een kader gecreëerd dat geldt voor alle evenementen die er georganiseerd worden", aldus burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).





Al bij de opbouw zijn wijzigingen doorgevoerd. Zo mogen de opbouwwerken, op drie dagen na, maar om 8 uur beginnen. Tijdens het evenement mag er pas vanaf 11 uur 's muziek gedraaid worden tot 22 uur. "Vorig jaar mocht er al vanaf 9 uur muziek weerklinken tot 24 en 1 uur. Dit mag niet meer voor de rust van de omgeving. Optredens buiten in het park worden van het programma gehaald. Er kunnen alleen optredens in de twee tenten georganiseerd worden. Deze zijn ook enkel mogelijk tot 22 uur. Tot 23.30 uur mag er binnen wel achtergrondmuziek spelen die niet hoorbaar is in de woningen", licht de burgemeester toe.





Boxen

Het stadsbestuur neemt de bezorgdheden van de buurt dus ernstig. "Vorig jaar is het uit de hand gelopen. We hebben nu duidelijke afspraken met de organisator en we zullen tijdens het evenement ook controleren. Bij de start zullen we ook testen of de maatregelen voldoende zijn. Er wordt daarvoor samengewerkt met een geluidstechnicus. Het juist afstellen van de boxen kan al een groot verschil maken. We moeten maken dat het geluid in het park blijft. Om alles te testen, zullen we contact opnemen met enkele bewoners om geluidsmetingen uit te voeren in hun woning of appartement", duidt Vande Lanotte. De buren van de Karel Janssenslaan, Leopold II-laan, Leon Spilliaertstraat en de Euphrosina Beernaertstraat worden via een brief nog ingelicht over de precieze geluidsnormen. Winter in het Park vindt plaats van vrijdag 30 november tot en met zondag 6 januari.