Notoir fietsendief riskeert 37 maanden cel: "Hij is een criminele organisatie op z'n eentje" 02u50 0 Oostende Een 37-jarige man uit Bredene riskeert 37 maanden cel voor vijf fietsendiefstallen en één poging. Tijdens zijn verhoor bekende de man 25 fietsdiefstallen, maar bewijzen daarvoor ontbraken. De diefstallen pleegde hij in Oostende afgelopen zomer.

"Hij is een criminele organisatie op z'n eentje." De procureur liet gisterenmorgen in de Brugse rechtbank geen spaander heel van Bouchaib Z. (37) uit Bredene. De man leeft al enkele jaren op straat in Oostende en bouwde de voorbije tien jaar een indrukwekkend strafblad uit. "Bij de politie van Oostende duikt z'n naam op bij 100 interventies en in 57 processen-verbaal. Hij heeft al vier jaar niet gewerkt en dwaalt overal rond onder invloed van drugs. Hij pleegt het ene misdrijf na het andere: van oplichting tot diefstallen."





Lokfiets

Op 8 september werd Z. op heterdaad betrapt toen hij de lokfiets van de politie wilde stelen: een tweewieler met ingebouwde gps. Tijdens zijn verhoor bekende de man 25 fietsdiefstallen, maar uiteindelijk konden er echter slechts bewijzen worden gevonden voor zes feiten. Bouchaib Z. zit sinds zijn arrestatie in de gevangenis en vroeg de rechter om een werkstraf. "Mijn cliënt stal fietsen om ze te verkopen", pleitte zijn advocaat. "Het geld gebruikte hij om zijn drugs aan te kopen." Ook Bouchaib Z. zelf kwam aan het woord. "Ik moet van de drugs afblijven en wil mijn leven weer op het rechte pad krijgen", verklaarde hij. Het openbaar ministerie eiste een fikse celstraf van 37 maanden en 1.600 euro boete. De rechter doet een uitspraak op 8 februari. (SDVO)