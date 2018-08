Noord-Ierse oplichters gearresteerd 29 augustus 2018

In de Petunialaan heeft de politie gisteren rond 13 uur een twee Noord-Ieren gearresteerd wegens oplichting. Buurtbewoners verwittigden de politie omdat de twee mannen, 20 en 44 jaar oud, bij verschillende woningen hadden aangebeld om klusjes uit te voeren. "Ze beschikten niet over de nodige vergunningen. Ze werden opgepakt en ter beschikking gesteld van het parket. Intussen loopt het onderzoek", zegt Carlo Smits, woordvoerder van de politie Oostende. De politie vraagt overigens om alert te zijn. "Dit is een geregeld terugkerende vorm van oplichting waarbij meestal Engelstalige mannen zich plots aanbieden om dakwerken uit te voeren of opritten en terrassen aan te leggen", aldus Smits. In de meeste gevallen wordt te veel geld aangerekend en worden de werken niet naar behoren uitgevoerd. (BBO)