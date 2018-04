Nooit gezien: voorzitter geeft schepen officieel standje 04 april 2018

02u39 0 Oostende Gemeenteraadsvoorzitter Hina Bhatti (Open VLD) heeft een officiële waarschuwing gestuurd naar schepen Nancy Bourgoignie (sp.a) naar aanleiding van de gemeenteraad vorige week maandag.

Toen ontstond er commotie naar aanleiding van een interpellatie van Björn Anseeuw (N-VA) over communicatiemiddelen van de stad die door sommige leden van het schepencollege worden misbruikt. Verschillende leden van sp.a uitten commentaar omdat ze vonden dat de interpellatie te vaag was waardoor de burgemeester zich niet kon voorbereiden. Schepen Bourgoignie ging in discussie met Bhatti en verliet uiteindelijk de zaal. Het is de eerste keer dat een gemeenteraadsvoorzitter de schepen een schriftelijke waarschuwing geeft in Oostende.





"Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is geen vodje papier dat te pas en te onpas en naar eigen believen wordt toegepast. Als de grootste fractie binnen deze meerderheid haar eigen reglement niet respecteert dan is er een probleem", vindt Bhatti, die zwaar tilt aan het voorval. (LBB)