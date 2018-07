Nooit eerder zo'n warme Ostend Beach 18.000 DANCELIEFHEBBERS PALMEN KLEIN STRAND IN TIMMY VAN ASSCHE

09 juli 2018

02u37 0 Oostende Ostend Beach mag terugblikken op een geslaagde negende editie met achttienduizend bezoekers, gelijkaardig met vorig jaar. "Volgend jaar vieren we onze tiende editie en beloven we iets speciaal", vertelt organisator Jan Mortelmans.

De eerste editie van Ostend Beach in 2010 heeft vierduizend bezoekers gelokt. Afgelopen weekend zakten al achttienduizend liefhebbers van dance, elektro, techno en house af naar het Klein Strand voor de negende editie. Het aantal bezoekers loopt gelijk met vorig jaar en kan rekenen op een trouw publiek. "Voor ons is dit sinds 2014 een jaarlijkse afspraak: lekker dansen met de voetjes in het zand en een pintje in de hand", vertellen David Jaspers en zijn vriendin July. "We komen niet specifiek voor een bepaalde dj, maar we weten dat de sfeer hier goed zit", vult Michael Danneels aan.





Gemoedelijk

Ostend Beach is het grootste muziekfestival op het Belgische strand en dat is op zich al uitstekende reclame. "Als kind kwamen we zandkasteeltjes bouwen op het strand, nu komen we eens goed feesten", lachen Marion en Magali Lateste uit Wallonië.





Leuke nieuwigheden waren de Braziliaanse barbecue 'churrascada' met topslager Hendrik Dierendonck en het vierde podium met extra bier- en cocktailbars. Bij de muzikale hoogtepunten mogen dj's Marco Bailey, Claptone en Green Velvet gerekend worden. "Veel dj's staan wereldwijd op gigantische evenementen en festivals. Ze genieten hier van het kleinschalige, gemoedelijke karakter van ons festival", zegt medeorganisator Jan Mortelmans. "Voor Green Velvet is het bijvoorbeeld al zijn zesde opeenvolgende bezoek aan Oostende."





Nooit eerder was het weer zo mooi tijdens het festival. Altijd was er wel een wolk of regendruppel die even het feestje kwamen verstoren, maar daar was nu geen sprake van. "Door het aangekondigde warme weer lieten we opblaasbare zwembadjes aanrukken en die hadden veel succes. Bezoekers gingen er blootsvoets instaan of plonsden even om af te koelen. De zwembadjes waren een feestje op zich en we hebben het water meermaals moeten verversen", lacht Mortelmans.





"We hadden twee tenten opgetrokken voor het geval het zou regenen. Gek genoeg was het in die tenten veel koeler dan erbuiten. Het Rode Kruis stond paraat met een extra ploeg, maar ze hebben niet meer interventies moeten uitvoeren dan anders."





Verrassing

De organisatoren blikken tevreden terug. "Op zaterdag waren we bijna uitverkocht. Dat we niet meer volk lokten in vergelijking met vorig jaar, heeft vermoedelijk te maken met het feit dat Rock Werchter een weekend is opgeschoven. Maar dat is niet erg. Volgend jaar vieren we onze tiende editie op 13 en 14 juli. Wat we precies zullen doen, kan en mag ik nog niet verklappen, maar het wordt speciaal. Dat we in Oostende blijven, staat uiteraard wel vast."