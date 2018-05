Noodweer zorgt voor enorme ravage VANDAAG DUIDELIJK OF REGENVAL ALS RAMP ERKEND KAN WORDEN MATHIAS MARIËN

28 mei 2018

02u31 1 Oostende In Bredene bekijken ze vandaag of het noodweer van gisteren als ramp kan erkend worden. Door de uitzonderlijke regenval liepen tientallen straten in Bredene en Oostende onder water. Op sommige plaatsen stonden bewoners tot hun knieën in het water. Het water uit de huizen houden, was bijna onbegonnen werk. "Dit was een zeer uitzonderlijke situatie", zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a).

Het aangekondigde stormweer heeft gisterenmiddag voor een enorme ravage gezorgd in de regio. Vooral Bredene en Oostende kregen het hard te verduren. De regen bleef urenlang met bakken uit de lucht vallen. Even na 16 uur viel de druppel te veel. In een mum van tijd stonden tientallen wijken onder water. Vooral in Bredene zorgde dat voor opmerkelijke taferelen. Bewoners kwamen op blote voeten of rubberen laarzen buiten. Een blik vol ongeloof was het gevolg.





"Plots stroomde het water onze living, veranda en keuken binnen", zucht Patrick Bockland. "In 35 jaar maakte ik dit nooit eerder mee. Er viel niks tegen te beginnen. Het was letterlijk dweilen met de kraan open." De schade in zijn woning in de Eendenstraat is aanzienlijk.





"Onze houten meubelen staan tot vijf centimeter onder water. Goed is dat natuurlijk niet. We konden onmogelijk alles in de lucht zetten", gaat Patrick verder.





De man was zeker niet de enige die de wanhoop nabij was. Enkele straten verderop liep een peperdure Ferrari 355 volledig onder water. "Het gebeurde razendsnel. Ik had de tijd niet om mijn wagen uit de garage te rijden. Het water stroomde binnen", zucht de eigenaar. De brandweer probeerde ondertussen zo adequaat mogelijk alle oproepen te beantwoorden. Al snel bleek dat een onmogelijke opdracht. In Oostende en Bredene alleen al kwamen honderden oproepen van wateroverlast binnen. In het straatbeeld zag je ondertussen mensen met de moed der wanhoop water uit hun huizen en garages scheppen. Verschillende straten werden afgesloten voor het verkeer omdat het te onveilig werd. Op een bepaald moment stond het water enkele tientallen centimeter hoog. Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) kwam de slachtoffers persoonlijk een hart onder de riem steken. "Dit was een zeer uitzonderlijke situatie. Het is natuurlijk verschrikkelijk voor alle slachtoffers. Al wil ik wel benadrukken dat alle rioleringen maximaal werkten. Er viel simpelweg té veel neerslag", aldus de burgemeester.





Ramp?

De betrokken partijen zitten vandaag samen om te bekijken of het noodweer kan erkend worden als ramp. De burgemeester zal ook iedereen zo goed als mogelijk begeleiden met hun verzekeringskwestie. Tegen gisterenavond 20 uur waren de meeste straten opnieuw leeggelopen. Al zal de schade ongetwijfeld hoog oplopen. In de rest van de regio was er vooral hinder op de E40 richting Oostende. Het verkeer verliep daar gisterenmiddag lange tijd moeizaam door het vele water op het wegdek. Tot noemenswaardige ongevallen leidde dat gelukkig niet.