Nog zes woningen cohousing Boldershof vrij 26 maart 2018

Oostende heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd voor het cohousingproject Boldershof in Stene.





Er komen 18 woningen, waarvan 12 al bewoners hebben. Het project werd een jaar geleden gelanceerd en de groep bestaat ondertussen uit een mix van jonge koppels, gezinnen en frisse vijftigers. Ze tekenden het afgelopen jaar zelf hun woonproject uit voor de oude Boldershoeve. "Ik had nooit gedacht dat het zo vlot zou gaan om met een groep mensen, die elkaar op voorhand niet kennen, zo'n groot project uit te tekenen. Alle beslissingen, van het aantal zonnepanelen tot het soort kasseien, hebben de bewoners samen genomen. Het feit dat Boldershof volledig wordt gedragen door de bewoners zelf, vinden we heel belangrijk en maakt het uitdagend", vertelt Luca Lenoir, een van de initiatiefnemers. "Cohousing biedt veel voordelen. Ik ben blij dat we deze nieuwe woonvorm kunnen verwelkomen", zegt schepen Kurt Claeys (Open Vld). Wie interesse heeft, kan op 14 april om 10.30 uur in De Vlasschaard in Stene een infomoment bijwonen. (LBB)