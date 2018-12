Nog niks gepland? Hier kan je het nieuwe jaar feestelijk inzetten Timmy Van Assche

27 december 2018

17u58 0 Oostende Voor wie nog geen plannen heeft op oudejaar, zetten we enkele evenementen op een rijtje.

* NYE Deluxe in Kursaal Oostende

Een van de bekendste oudejaarsavondfeestjes aan de kust vind je in het Kursaal van Oostende. Voor de zesde editie staan twaalf dj’s op de planken: Gunther D, diMaro, Sven Ornelis, Laston&Geo, Dave Lambert, dj Mystique, Jeroen Delodder, dj Makasi, Bobalicious, dj Koony, Andrew Durnez en White Fog. Met een ticket van 29 euro heb je toegang tot feestjes in drie verschillende zalen. “Momenteel zijn al meer dan 1.300 tickets de deur uit. De komende dagen zullen nog honderden tickets de deur uit vliegen, ook aan de deur worden nog tickets verkocht”, zegt Jonas Schoonbaert van Kursaal Oostende. “Het is de eerste keer dat we geen liveband programmeren, maar inzetten op de sfeer van een (indoor) festival. Ja, noem het maar gerust een soort van winterse Tomorrowland.” Er zijn ook vip-tickets (60 euro) en ‘dinner’-tickets (149 en 199 euro). Info: www.kursaaloostende.be.

* Culture Ball in Wellingtonrenbaan Oostende

Organisator Black Event richt een Afrikaans getint feest in de Wellingtonhippodroom in. “We brengen de Afrikaanse cultuur tot leven op oudejaar”, vertelt Kwame Owusu Badu van Black Event. “Denk daarbij aan Afrikaanse hutjes voor de vips, een groep drummers uit Burundi - ze gooiden hoge ogen tijdens Belgium’s Got Talent op vtm - en aangepaste, exotische ‘food corner’. Je kan zelfs je haar laten vlechten op authentieke wijze. We zijn met Black Event al acht jaar actief en zetten zwarte muziek in de kijker. Ook tijdens Culture Ball zetten we in op urban, hiphop, r ‘n b en dancehall. Al onze vip-tickets zijn al de deur uit, we verwachten ons aan een mooie opkomst.” Op de affiche staan dj’s TLP, Cosmic, Azam, Mobangs, Temix, Waletwan en Kofi. Tickets in voorverkoop kosten 15 euro, aan de deur tel je 20 euro neer. Info: info@blackevent.be of 0499/93.54.29.

* Cafés in Oostendse Langestraat en Vissersplein zwaaien deuren langer open

Ook de vele cafés in de Oostendse uitgaansbuurten zetten hun feestelijke beentje voor. Bekende drankgelegenheden in de Langestraat, zoals Manuscript, Copador, LaFayette, Hemingway en Twilight ontvangen de feestvierders met open armen. Ook Club Chaud staat garant voor een plezant feestje. “We pakken uit met leuke extraatjes, zoals veel confetti en speciale belichting”, vertelt Gilles Vanmassenhove. “Verschillende dj’s tekenen present voor een stevig feestje. Uitzonderlijk is er een afwijking op de muziekstop. Normaal gezien moeten cafés en danstenten de deuren sluiten om 5 uur, maar wij hopen ons oudejaarsfeest te rekken tot 9 uur.” Ook even verderop, nabij het Vissersplein, zijn de cafés extra lang open. “Eigenlijk vieren we al feest vanaf vrijdagavond 28 december, met dj Soulbob en White Barry", laat Xavier Troisi van café De Crayon weten. “Zaterdag hebben we de clash tussen Dick d’Alaise en djStorm tijdens Ostende Eclectique. Zondag weerklinken de honderd beste nummers van onze ‘Rugulars van de Bar’. Maandag vieren we oudejaar met een no-nonsense feestje vanaf 23 uur. En wie tegen maandag nog rechtstaat, zal er ongetwijfeld willen bijzijn tijdens de jaarlijkse New Year For Grown Ups 2019 onder leiding van DJ JD om 21 uur.”

*Vuurwerk in Oostende en Middelkerke

Naar aloude traditie komen feestvierders ook samen op de zeedijk van Oostende voor stevig vuurwerk. Vorig jaar werd het spektakel op het Groot Strand nog afgelast door het slechte weer. “Maar dit keer zien de voorspellingen er goed uit”, zegt Vincent Drouard van Toerisme Oostende. Ook Middelkerke, nabij de site van het casino, en Westende, ter hoogte van de Meeuwenlaan, steken vuurwerk af op het strand. Wie een verplaatsing naar Oostende niet ziet zitten, kan op de Markt van Middelkerke in de Eisbar terecht voor een gratis party met dj Jonah. In De Panne wordt vuurwerk op nieuwjaarsdag afgestoken om 18 uur.

* Braziliaans oudejaar in Staf Versluyscentrum van Bredene

Met ‘Copacabana’ als thema weet je meteen dat Brazilië het thema vormt van het oudejaarsfeest in het Bredense Staf Versluyscentrum. Voor 120 euro krijg je niet alleen een uitgebreid diner - met onder andere Braziliaanse steak en kreeftensoep - maar zelfs een ontbijt om 6 uur. er zijn zowaar ook tickets voor min-12-jarigen aan 70 euro. Info: kathleen@vosseslag.be, 0474/79.05.73 en 0476/44.35.91.

* ‘Masquerade’ in Casino Koksijde

Om 22 uur start het oudejaarsavondfeest al in het Casino van Koksijde. Organisator is Semper Festum. Zoals de naam al verklapt, gaat het hier om een gemaskerd galabal voor jong en oud. “Masker, pak en strik behoren tot de dresscode waardoor een prachtige en unieke sfeer ontstaat”, laten de organisatoren weten. Tickets zijn enkel online te koop en niet aan de deur. Een kaartje kost 20 euro. Alle info: www.semperfestum.be.

* Veurne On Ice

Maandagavond zetten ze het nieuwe jaar meteen goed in op de ‘NYE Party by Eisbar’, op de Grote Markt van Veurne. Op de beats van dj’s Sir Jacobs (Tomorrowland, Decadance, StuBru) en Royal Flush wordt feestelijk en gratis afgeteld naar 2019. Info: www.toerisme-veurne.be.