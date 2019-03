Nog geen vonnis voor tafelschuimster, dus blijft ‘schrik van de horeca’ toeslaan Bart Boterman

08 maart 2019

19u36 0 Oostende De 48-jarige tafelschuimster Nadine W. heeft opnieuw toegeslagen, donderdag in een restaurant Oostende. Dat meldt de politie. De vrouw riskeert nochtans 21 maanden cel voor 28 feiten aan de Belgische kust sinds midden december, maar blijft gewoon verder dineren zonder betalen.

Op 14 februari moest Nadine W. zich nog voor de rechter in Brugge verantwoorden. Naast horeca-uitbaters lichtte ze ook taxichauffeurs op. Maar Nadine W. , zonder gekende woonplaats, stuurde haar kat naar de rechtbank. Vrijwel op hetzelfde moment van haar proces had ze in een zaak in Wenduine gedineerd zonder te betalen. De politie vond een gescheurde dagvaarding in haar zakken. Het blijft echter wachten tot het vonnis op 14 maart vooraleer het gerecht de vrouw kan stoppen.

Niet in voorhechtenis

Een voorlopige hechtenis is namelijk niet mogelijk, omdat de maximumstraf op flessentrekkerij of tafelschuimen slechts 3 maanden cel bedraagt. Om iemand in voorlopige hechtenis te plaatsen, moet dat minstens 1 jaar cel zijn. Het parket bracht de zaak dan maar snel voor de rechtbank en vorderde daarbij 21 maanden cel. Dat is hoog boven de maximumstraf, maar het parket had de 28 feiten opgesplitst in verschillende dossiers en bovendien was ze al veroordeeld voor dezelfde feiten, waardoor een straf kan verdubbelen. Tot het vonnis op 14 maart, een mogelijke celstraf en haar effectieve aanhouding blijft de kans bestaan dat horecazaken aan de kust opgelicht worden.