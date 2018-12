Nog altijd reclame voor Explorado (ook al is het wetenschapspark al twee jaar gesloten) Leen Belpaeme

11 december 2018

Het wetenschapspark Explorado is ondertussen al twee jaar officieel gesloten, maar toch wordt er nog altijd reclame gemaakt langs de tramlijn in Oostende voor de attractie. Het vergeten bord heeft ondertussen al wat afgezien onder de zon, maar de onwetende toerist wordt nog altijd warm gemaakt dat Explorado ook een thuis was voor robot Zora. Een jaar geleden ging op de site op de Oosteroever trouwens al Hangtime open. Het is ondertussen een vaste waarde geworden en een succesvol trampolinepark met een horecazaak.