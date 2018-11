Noch ingeschreven of verzekerd BART BOTERMAN

14 november 2018

20u11 0

De politie heeft gisteren rond 15 uur een bromfietser zonder kentekenplaat betrapt op het Petrus-en-Paulusplein in Oostende. De 33-jarige bestuurder weigerde elke medewerking met de patrouille. Die nam zijn bromfiets in beslag omdat de bromfiets niet verzekerd noch ingeschreven was.