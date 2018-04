Nigeriaanse mensensmokkelaars riskeren tot 9 jaar cel 25 april 2018

Een Nigeriaanse bende die tot 9 jaar cel kreeg voor mensensmokkel, mensenhandel en gedwongen prostitutie in Antwerpen en Oostende moest zich vandaag verantwoorden in het Gentse hof van beroep. Vier jaar lang smokkelden de zes mannen en twee vrouwen jonge Nigeriaanse meisjes per boot over de Middellandse Zee via Italië naar België. De jonge slachtoffers werden in hun thuisland bang gemaakt en werden gedwongen om het bedrag van hun reis terug te betalen aan de bende door zich te prostitueren. De meisjes werden in het Antwerpse ondergebracht in appartementen waar ze in mensonterende omstandigheden leefden. De meisjes werden ook af en toe naar Oostende gevoerd voor afspraakjes met klanten in hotels. De feiten kwamen aan het licht nadat de politie op de website 'redlights.be' verdachte zaken ontdekte. In totaal werd door de rechter in eerste aanleg 700.000 euro verbeurd verklaard en waren er tot 400.000 euro aan boetes. De advocaten van de beklaagden vroegen voor een mildere bestraffing. De procureur-generaal volgde het verdict van eerste aanleg en vroeg de bevestiging van straf. Uitspraak op 1 juni. (DJG)