Nieuwe zoektocht met Lego Film 2 langs Oostendse winkels Leen Belpaeme

20 februari 2019

22u17 0 Oostende Toerisme Oostende en vzw Centrummanagement pakken in aanloop naar de krokusvakantie uit met een zoektocht rond De Lego Film 2. Tijdens een speurtocht door het centrum van de stad kunnen kinderen verschillende opdrachten oplossen en zo één van de personages uit de film bevrijden.

“In het verleden werden al verschillende zoektochten georganiseerd in de winkelstraten. Dit is een mooi voorbeeld van hoe we samen met verschillende handelaars een leuke, interactieve activiteit bieden aan zowel de Oostendse kinderen als de vele jonge bezoekers van onze stad”, zegt burgemeester Bart Tommelein. De tocht brengt de deelnemers langs 12 etalages in het centrum van de stad. Alle winkels hebben een link met kinderen. De deelnemers komen ondermeer langs Filou & Friends, Lolotte Little and more, FERM kids, Kidz en #GinoBoutique. “We kunnen extra beleving in de winkelstraten enkel toejuichen. Een zoektocht voor kinderen is een plezante manier om nieuwe winkeladresjes te ontdekken”, zegt ook schepen Charlotte Verkeyn.

Tijdens de zoektocht is het de bedoeling dat de kinderen opdrachten oplossen waarmee ze Lucy, een van de personages in de film, bevrijden. Als ze hierin slagen krijgen de deelnemers een attentie bij Toerisme Oostende vzw. De zoektocht is verkrijgbaar bij Toerisme Oostende, de deelnemende winkels of via visitoostende.be/lego en loopt tot 10 maart.