Nieuwe zender Stadsradio Oostende1 16 maart 2018

VMC was de afgelopen negen jaar onafhankelijk exploitant voor Hit fm in West-Vlaanderen en daarvoor 6 jaar voor Be One. "Sinds duidelijk werd dat binnen de nieuwe wetgeving voor netwerkradio's het niet meer mogelijk zou zijn om lokaal live uitzendingen te doen hebben we gekozen om een eigen radiovergunning aan te vragen", vertelt Geert De Lombaerde. Stadsradio Oostende1 zal vanaf zaterdag te beluisteren zijn via 107.4 FM. 's Avonds is de basketwedstrijd van BC Oostende tegen Bergen live te volgen op de radio. "Ook de samenwerkingen en/of live-uitzendingen met A'l Ostendaise, Oostende voor Anker, de Paulusfeesten en andere evenementen blijven bestaan. Met de Paulusfeesten gaan we de muzikale toer op met een nieuw initiatief. Het kookprogramma De Zeesterre Culinair en het regionaal nieuws blijven behouden en worden nog uitgebreid met nieuwe programma's." (LBB)