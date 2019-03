Nieuwe zaakvoerders voor Sleeplife Timmy Van Assche

13 maart 2019

18u38 0 Oostende Sleeplife, al 25 jaar gevestigd in Jet Center in de Gistelsesteenweg 1, heeft nieuwe zaakvoerders: Lotte Ballyn (38) en Maarten Sercu (41). Ze nemen de zaak over van de familie Koch.

Het koppel uit Roeselare heeft al vele jaren ervaring opgebouwd in de sector. Zo leidde Maarten jarenlang een donsfabriek in Brugge en waren zijn ouders ook zaakvoerders van een Sleepy-afdeling in Roeselare. “Mijn broer nam de zaak in Roeselare over”, vertelt Maarten. “Drie jaar terug zijn mijn vrouw en ik bij m’n broer in de zaak gestapt. Daarvoor waren we maar liefst vijftien jaar zaakvoerders van babyspeciaalzaak Baby Company, die we met succes hebben kunnen overlaten.”

Outletdagen

Bij Sleeplife werken naast het koppel nog twee verkopers, Vicky Vanneste en Huguette Lagae. “Momenteel houden we outletdagen en kunnen klanten bijvoorbeeld matrassen, boxsprings, lattenbodems en donsdekens op de kop tikken. Ook al het badlinnen en –textiel staat in de uitverkoop. We willen in de toekomst enkel en alleen focussen op slaap en nachtrust. Ergonomie staat hierbij centraal. We geven onze klanten het beste advies. Je kan hier altijd terecht voor een gratis analyse van je persoonlijk slaap-dna. Tot slot pakken we graag uit met Belgische merken.” Sleeplife is open van dinsdag tot en met zaterdag. Info: 059/70.42.05 en www.sleeplife.be.