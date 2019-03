Nieuwe wind waait door Champagnefestival Leen Belpaeme

04 maart 2019

10u23 0 Oostende In het weekend van 15, 16 en 17 maart wordt in de Wellington Hippodroom opnieuw volop champagne geschonken tijdens het Champagnefestival. Er is een champagnebeurs, proevertjes, kunst, muziek en een champagneontbijt op zondag.

Na 10 jaar waait er een nieuwe wind doorheen vzw champagnefestival. Nancy Cattrysse is de nieuwe voorzitter. “Ik zal mijn best doen om onze events nog grootser, vernieuwender en bekender te maken. Het concept blijft onveranderd en dat is genieten met een grote “G” voor bezoekers, standhouders en medewerkers. Maar een nieuw bestuur brengt ook veranderingen mee. Zo wordt de cheque voor het goede doel overhandigd tijdens het champagneontbijt op zondag 17 maart. Het nieuwe goede doel voor 2019 wordt voorgesteld op de openingsreceptie op vrijdag 15 maart. Voor de eerste keer wordt een extra gratis tombola voor de aanwezigen van het champagneontbijt georganiseerd”, vertelt Cattrysse. Het festival start op vrijdag vanaf 17 uur met doorlopende degustaties, catering en een optreden. Op zaterdag gaan de deuren open om 10 uur. Er is een ruilbeurs voor de capsuleverzamelaars tot 16 uur. Op zondag is het festival open van 9 tot 18 uur. Om 9 uur start de dag met een champagneontbijt. Reservatie via nancy.cattrysse@telenet.be. Prijs per persoon is 25 euro.