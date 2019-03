Nieuwe werken aan Torhoutsesteenweg moeten doorstroming verbeteren Leen Belpaeme

27 maart 2019

09u36 0 Oostende Twee jaar na de werken aan het kruispunt van de Torhoutsesteenweg

met de Elisabethlaan starten er op 8 april nieuwe werken om de doorstroming in de Torhoutsesteenweg te verbeteren. Doordat het verkeer hier vaak stropt is er nu heel wat sluipverkeer in de omliggende wijken. Concreet komen er extra afslagstroken zodat het doorgaand verkeer richting centrum minder gehinderd wordt.

In 2017 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt van de Elisabethlaan met de Torhoutsesteenweg aangepakt. Door een nieuwe regeling met de verkeerslichten werd de veiligheid van de voetgangers en fietsers verbeterd. “De ingreep van 2017 heeft er evenwel voor gezorgd dat bijkomend sluipverkeer ontstaan is in de naastgelegen wijken. Zowel de Stad Oostende als het Agentschap Wegen en Verkeer willen dit sluipverkeer voortaan vermijden. Vooral stadinwaarts rijdt het verkeer door de wijken. Met een betere doorstroming op de Torhoutsesteenweg moet dat sluipverkeer weer tot het verleden behoren”, licht schepen Björn Anseeuw (N-VA) toe.

De Torhoutsesteenweg is de tweede belangrijkste in- en uitvalsweg voor Oostende. In combinatie met de vele winkels langs de Torhoutsesteenweg, leidt dit tot een zeer moeilijke verkeersdoorstroming op drukke momenten. “De aanpassingswerken aan het kruispunt met de Elisabethlaan houden in dat er een aparte en verlengde afslagstrook naar rechts wordt aangelegd op de Torhoutsesteenweg. Er komt ook een korte afslagstrook naar links. Het eindresultaat is dus drie rijstroken die op het kruispunt uitkomen, terwijl er vandaag maar één is. Zo verbetert de doorstroming en moeten automobilisten niet langer hun toevlucht zoeken in de wijken rond de

Torhoutsesteenweg,” verduidelijkt Anseeuw. Bij de werken op de Torhoutsesteenweg zal het Agentschap Wegen en Verkeer, tussen de Mariakerkelaan en de Elisabethlaan, ook onderhoudswerken uitvoeren aan de parkeerstroken. Ook Farys zal op hetzelfde ogenblik de waterleiding in dit gedeelte saneren.

Handelszaken bereikbaar

Om dit alles te kunnen verwezenlijken werd het stuk vrije grond met reclamepanelen op de hoek onteigend. “Met deze werken verbetert de doorstroming richting centrum, zonder te moeten inboeten aan de veiligheid voor fietsers en voetgangers. De werken zullen starten op 8 april en eindigen eind mei. Om de hinder te beperken wordt er in fases gewerkt zodat doorgaand verkeer steeds mogelijk blijft en ook de handelszaken bereikbaar blijven.” Er is weliswaar geen doorgang voorzien voor fietsers tijdens de duur van de werken. Dit voor de veiligheid, omdat er met versmalde rijstroken gewerkt wordt. Richting centrum kunnen de fietsers via Mariakerkelaan en Stuiverstraat rijden. Het kruispunt Elisabethlaan/Stuiverstraat is beveiligd met drukknoppen voor fietsers zodat deze veilig de Elisabethlaan kunnen dwarsen. Richting Gistel kunnen de fietsers via Gelijkheidsstraat, Vrijheidsstraat en Mariakerkelaan

rijden. De voetpaden blijven bereikbaar.