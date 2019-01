Nieuwe volkstuinen krijgen extra ondersteuning vanuit Vlaanderen Leen Belpaeme

14 januari 2019

15u48 0

De Vlaamse overheid heeft subsidies toegekend aan 9 initiatieven voor volkstuinen in West-Vlaanderen. “Door dit initiatief voor nieuwe volkstuinen willen we de sociale cohesie vergroten, ontmoetingsplaatsen tussen verschillende generaties en culturen realiseren en een goede groepsdynamiek creëren”, zegt Vlaams minister Joke Schauvliege. Hoofddoel van de projectoproep 2018 was de aanleg van nieuwe volkstuinen, om zo tegemoet te komen aan de toenemende vraag van burgers. Oostende heeft twee nieuwe initiatieven, die nu ook extra ondersteuning krijgen. Torenoogst krijgt 6.525 euro. Dit is een Samentuin op de leegstaande parkeertoren van de CM, waar vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten en samen groenten kunnen kweken in bakken op een ecologische en duurzame manier. Enthousiaste buren sloegen de handen in elkaar om dit initiatief op te starten. Er zijn biologische bloemen, bijenkasten en insectenhotels. Ook scholen, jeugdverenigingen en verenigingen gericht op minderheden steken de handen uit de mouwen en leren samenwerken, kweken en oogsten. Ook de Liefkemoestuin van O.666 krijgt 6.937,50 euro. De Liefkemoestuin is een verbindende deeltuin op de Vuurtorenwijk. Via educatie werkt men samen aan bewustwording rond de thema’s milieu, voeding en duurzaamheid. Naast Oostende kregen in de regio ook het project Samentuin ’t land van Vlierbos” in Diksmuide en De Kwekerij in Koekelare 15.000 euro subsidies.