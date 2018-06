Nieuwe vismijn moet tegen maart 2019 klaar zijn 28 juni 2018

De nieuwe vismijn moet tegen maart volgend jaar klaar zijn voor gebruik. Dat zei burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) op de gemeenteraad deze week na een vraag van Groen. Ondertussen zijn er wel al enkele nieuwe loodsen in gebruik genomen.

Er is al jaren sprake van een nieuwe vismijn in Oostende, maar de realisatie laat lang op zich wachten. Ondertussen is de oude zo goed als afgebroken. In september 2015 werden ook tien loodsen opgetrokken, maar die bleven lang leegstaan. Nu zijn er vijf van de tien in gebruik, maar bij de andere is het onkruid aan de poorten een triest zicht. Er zouden wel onderhandelingen lopen om ook die te verkopen. De vissers zijn er alvast blij mee.





Uitstel van betaling

Groen vroeg op de gemeenteraad een stand van zaken, ook in verband met de gerechtelijke procedure rond de schadevergoeding die NV Vlaamse Visveiling verschuldigd is aan de stad. Omdat de voorwaarden in de overeenkomst over de exploitatie van de vismijn in Oostende niet nageleefd werden, moet de NV Vlaamse Visveiling een schadevergoeding van 106.000 euro betalen. Volgens burgemeester Vande Lanotte is er ondertussen een akkoord. "Er wordt uitstel van betaling verleend tot 30 april 2019. De bouw van de vismijn loopt vertraging op door de aanwezigheid van de meeuwen. Maar de Vlaamse Visveiling liet weten dat het casco in oktober wordt geplaatst. Als de vismijn in april 2019 niet klaar is, moet de 106.000 euro alsnog betaald worden." (LBB)