Nieuwe uitbaters voor Brasserie Alfons 17 april 2018

Steve Declerck en Cindy Buyl (beiden 34) zijn de nieuwe uitbaters van Brasserie Alfons op de hoek van de Vindictivelaan 1a en Louis Colensstraat, tegenover het stadhuis.





"We zijn fier om deze locatie te kunnen openen. Het publiek is zeer dankbaar en de locatie ideaal. In tegenstelling tot wat wel eens wordt beweerd, zien we veel leven in de Alfons Pieterslaan. Hier lééft iets, er zit schwung in. We willen mee de straat op de kaart zetten."





Steve pakt graag uit met zijn huisbereide américain. Binnenkort willen ze met Oostendse foto's het interieur opfrissen. De zaak is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 19 uur.





(TVA)