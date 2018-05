Nieuwe uitbater voor horeca in Kursaal OOST-VLAMING WIL MET BISTRO EN FEESTZAAL STARTEN LEEN BELPAEME

09 mei 2018

02u38 1 Oostende De horecazaken van het Kursaal Oostende gaan nog voor de start de zomermaanden opnieuw open. Filip Derveaux zal met 3Square de uitbating op zich nemen. Na het faillissement van Agua del mar en de Ostend Queen stonden de zaken al sinds januari leeg. Een nieuwe naam is nog niet bekend, maar het zal al zeker veranderen.

Filip Derveaux was 18 jaar actief in de cateringwereld in Gent bij Coeur Catering, maar is ook betrokken bij de uitbating van een feestzaal in Oudenaarde en bij feestzaal Mimosa in Eeklo.





CoeurCatering baat ondermeer het rooftop restaurant uit op het Galvestongebouw (Art¬Cube) aan de Wiedauwkaai tijdens de zomermaanden. Derveaux woont weliswaar in Middelkerke en had er ook jarenlang een bistro op de zeedijk.





"Ik was vooral actief in het Gentse, maar het kriebelde om terug te keren naar zee. Toen ik hoorde dat de boeken werden neergelegd van de horecazaken in het Kursaal heb ik eens geïnformeerd", vertelt de ondernemer. De horecazaken van het Kursaal hebben al verschillende uitbatingen zien passeren. Toch heeft Filip Derveaux er alle vertrouwen in. "Het is een mooie uitdaging. Dat de vorige uitbating de boeken moesten neerleggen heeft vooral met wanbeleid te maken. Ik zie heel veel potentieel om met dit project onze groep 3Square verder uit te breiden."





Pop-up

"In de voormalige Agua del mar zullen we de betere bistro terugbrengen. Sterren interesseren ons niet. We willen het opnieuw toegankelijker maken voor het grote publiek, maar met een goede kwaliteit. In de vroegere Ostend Queen komt er geen aparte horecazaak meer. Het heeft geen zin om jezelf te gaan beconcurreren op dezelfde locatie. We houden deze ruimte als feestzaal, maar ook voor presentaties en voor bedrijven. Dit is sowieso al in onze andere projecten ons doelpubliek", licht Derveaux toe. De bistro gaat eind juni open. "We starten nu met een pop-up voor de eerste vier maanden. Op die manier hebben we het zomerseizoen mee en kunnen we in oktober en november voor een volledige verbouwing gaan om dan definitief open te gaan."





Waarborg

Volgens Gunther Vanpraet, CEO van Nv Eko, de uitbater van het Kursaalgebouw, kon Filip Derveaux met de 3Square groep, de beste garantie bieden op een duurzame en kwalitatieve uitbating.





"De groep bestaat uit drie partners die elk een sterke ervaring hebben in ondermeer catering, maar ook in opleiding van horecapersoneel. Bovendien kan de groep voldoende financiële waarborg bieden. Hun plan met een brasserie en feestzaal is bovendien een realistische optie voor de toekomst. De zaak zal ook deel uitmaken van vijf horecabedrijven, waardoor ze ook klanten kunnen laten afzakken naar de kust. Voor ons klopt het volledige plaatje en we zijn blij dat de bistro kan opengaan tegen de zomer", aldus Vanpraet.